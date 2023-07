"En Backstage" : découvrez le métier de programmateur avec notre podcast

Vous vous êtes déjà demandé comment les artistes sont bookés en festival ? Dans cet épisode, Zouzibabe part à la rencontre d'Alexandre Stevens, programmateur entre autres du mythique Dour Festival afin qu'il nous éclaire sur ce job qui participe à créer toute la beauté d'un festival, à travers des anecdotes et son parcours.



Véritable travail d'équilibriste entre toute une série de contraintes le plus souvent indépendantes de sa volonté, le programmateur doit construire un line-up adapté à l'ADN du festival, à son propos et sa raison d'être mais aussi à son territoire.



Ce métier riche en émotions nécessite d'être organisé, de sentir les choses et les prises de risques. Il a comme moteur la passion du partage des coups de cœur musicaux, permettant de faire opérer la magie d'une scène grâce au bon artiste, au bon moment, et au bon endroit.