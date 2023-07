"En Backstage" : découvrez le métier de backliner avec notre podcast

Cette semaine, Zouzibabe est accompagnée de Thomas Vandepitte, co-fondateur du club bruxellois La Cabane et directeur technique en charge du backline et de la sono. Il prépare et maintient les équipements des artistes musiciens et veille à la mise en place et vérification du matériel après chaque prestation. C’est lui qui, par exemple, doit changer une platine CDJ pour une platine vinyles entre deux DJ sets.



Il s'aide de fiches techniques comprenant tous les besoins, tout le matériel nécessaire pour la prestation de l’artiste. En plus de cette préparation en amont de son passage, il doit rester disponible et jamais très loin de la scène afin de pouvoir gérer et réagir au plus vite aux éventuels soucis techniques, tout en contrôlant son propre stress et l'attente du public.



Le backliner doit donc être capable de rester serein face aux imprévus et bien connaître le matériel afin de veiller au bon fonctionnement des concerts et festivals. Dans cette épisode, Thomas et Zouzibabe décortiquent les différentes facettes de ce métier de l’ombre à l’importance capitale.