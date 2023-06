"En Backstage" : découvrez le métier d'ingénieur mastering avec notre podcast

Dans ce nouvel épisode, Elvin nous détaille les secrets de son métier : ingénieur mastering.

Zouzibabe le qualifie de cerise sur le gâteau : celui qui apporte la touche finale pour offrir un morceau prêt à conquérir le monde grâce à sa console et ses oreilles affûtées.

L’ingénieur mastering n’a pas d’études qui lui sont propres et suit le plus souvent celles d’ingénieur du son, métier avec lequel il est à la lisière et parfois confondu. Son rôle est de parvenir à sublimer la cohérence d’un projet musical dans sa relecture et ses corrections finales. Il permet aux artistes de prendre du recul sur leur création, d’en parfaire l’équilibre et d’en traduire l’histoire.

Il est nécessaire d’apprendre à écouter, d’entraîner son oreille aux détails et d’être concentré pour acquérir les compétences de ce métier, qui s’apprend beaucoup sur le terrain. Elvin, qui est également producteur et DJ, nous explique ici les ficelles techniques de son job, évoquant également les nouveaux logiciels de mastering qu’il considère comme des outils complémentaires plus que des menace.