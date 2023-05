"En Backstage" : découvrez le métier d’attaché de presse avec notre nouveau podcast

Dans ce nouvel épisode du podcast "En Backstage", Zouzibabe va à la rencontre de Sacha Estelles, de FiveOh, agence créative de relations presse pour artistes.



Sacha est attachée de presse. Sa principale mission consiste en représenter les artistes et les mettre en lien avec les différents médias, que ce soit la presse écrite, la radio, télévision ou les médias en ligne comme les réseaux sociaux et blogs.



Elle doit donc s’assurer que les bonnes infos soient relayées aux bons moments, transmettant tout ce qui englobe le projet aux médias en amont afin de faire vivre la musique correctement avec la bonne audience et la cible la plus adaptée à l’artiste. Cela permet en parallèle à l’artiste de pouvoir se concentrer sur le côté créatif de ses productions et d’élargir son projet, se reposant sur des personnes de confiances dont l’expertise, la stratégie et le carnet d’adresse vont permettre d’accroître sa visibilité.



Dans cette discussion avec Zouzibabe, en plus de détailler les différentes tâches de son travail, elle insiste sur les différentes qualités primordiales à ses yeux pour exercer ce métier, à savoir la curiosité, la ponctualité, la rigueur mais aussi l'humanité et la bienveillance. Tant de qualités qui permettent de tisser des relations particulières entre l’attaché de presse et l’artiste, d’autant plus qu’ils ne sont pas enlisés dans un rapport économique dans cette mission de communication ponctuelle.