En Auvergne Terra Volcana, voyage au centre de la terre

Terra Volcana, c’est la chaîne des Puys. Soit 80 dômes et cônes sur 30 km de long et 5 km de large dans le département du Puy-de-Dôme. A Volvic, l’eau et le feu voisinent sous terre. Pour offrir d’étonnants et surprenants paysages alternant forêt, landes, plaines, dômes et cônes.

Des bruits de coups portés dans le bois ; un bûcheron sylviculteur parachève une des 80 œuvres qu’il a façonnées dans la forêt de sa municipalité lors de coupes sanitaires. Bertrand dépose ses outils : des ciseaux et une petite meuleuse. Il vient de soigner des détails sur une pieuvre née de son imagination créatrice dans une souche de châtaignier. Plutôt que de " tomber " les arbres malades ou qui posent des problèmes de sécurité, l’employé des espaces verts de Chatel-Guyon en fait des œuvres d’art depuis 2015. On apprécie ses gros bolets ventrus côtoyant tout un bestiaire : ours, écureuil, chouette, marmotte dressée… Aujourd’hui, pas de tronçonneuse d’abattage ou d’élagage pour donner forme à ces souches hautes qui accompagnent le promeneur. " L’ONF marque les arbres dangereux en bordure des 14 km de promenade offerts au public. Je coupe ces pins, chêne ou châtaigner en leur laissant le pied enraciné pour façonner des dragons ou des magiciens dans la souche. " Dans une grosse bille de pin, il a donné vie dernièrement à un crocodile plus vrai que nature. Pour la plus grande joie des petits et grands. Plus loin, un moaï voisine avec une pieuvre. Bertrand dit qu’il va en rester là.