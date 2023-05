En Autriche, un physicien vole au secours du chaume

"Il faut seulement deux semaines de travaux pour couvrir une habitation comme celle-ci", explique le physicien de 37 ans, qui n’a pas hésité à abandonner son métier au sein de la prestigieuse Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Cern) en Suisse pour reprendre l’entreprise familiale. Après la moisson hivernale, il débarrasse la paille des mauvaises herbes et la lie en bottes, selon une technique transmise par son père, un Néerlandais qui a émigré dans les années 1980.

Jacobus van Hoorne ne regrette pas son choix mais il s’inquiète devant les difficultés côté production, évoquant la Chine, qui pratique des prix imbattables et s’est arrogé une part de marché de 80% en Europe.

Pour les acheteurs de roseaux, concentrés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre ou en France, faire venir la marchandise de Shanghai ne revient pas plus cher que se la procurer sur le Vieux Continent, peste-t-il. Et avec l’inflation, il est encore plus dur de s’aligner sur ces tarifs cassés.

L’émergence de la sécheresse en Europe a encore compliqué l’équation. La récolte n’est pas bonne, les tiges ne sont pas à maturité et il faut concéder de douloureuses décotes.