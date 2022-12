En Autriche, les prix grimpent dans les stations de ski : "Tout a augmenté de 20 à 30%"

Le plaisir de la glisse sur les pentes enneigées risque bien de coûter plus cher cette année. Le coupable, vous le connaissez : la hausse des prix de l’énergie. Après deux années marquées par la crise du coronavirus, c’est un nouveau coup dur pour les stations de ski.

Cette hausse des prix s’observe déjà en Autriche, où certains ménages envisagent même de renoncer à leurs vacances. "Maintenant tout a augmenté de 20 à 30%, encore 20 et 30% et nous ne pourrons plus nous permettre de skier", regrette Klaus Bernet, un skieur local. "Nous devrons alors malheureusement abandonner notre hobby."