En Australie, un taureau tue un cow-boy pendant le rodéo du nouvel an

Un homme de 25 ans est décédé lors d’un rodéo organisé le soir du Nouvel An en Australie.

Le Warwick Show and Rodeo Society’s New Year’s Eve Rodeo était organisé dans le Queensland, un état au nord-est de l’Australie. Le jeune homme, dont le nom n’a pas été révélé, est descendu du taureau après son tour mais n’a pas pu s’échapper avant que le taureau ne le frappe, le blessant gravement à la poitrine. Il a été rapidement pris en charge par les services de secours mais il est décédé des suites de ses blessures après son arrivée à l’hôpital.

Le Warwick Show est organisé depuis 1857 pour promouvoir "la promotion du développement des ressources agricoles, pastorales, horticoles, minérales et industrielles du district", comme l’explique le site web de l’organisation.

Les organisateurs du rodéo ont posté un communiqué sur leur page Facebook : "C’est avec une grande tristesse que le Warwick Show and Rodeo Society Inc souhaite confirmer le décès d’un concurrent du Novice Bull Ride lors de notre 2022 New Rodéo de la Saint-Sylvestre. Le comité de gestion du Warwick Show and Rodeo Society Inc présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du concurrent."