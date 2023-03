En Australie, des millions de poissons morts flottent à la surface de la rivière Darling

Vue du ciel, la rivière Darling, près du village de Menindee en Australie semble avoir simplement blanchi. Mais quand on s’approche, l’odeur et l’image coupent le souffle : ce sont des millions de poissons morts flottants à la surface.

Dans cette région touchée récemment par d’importantes inondations, les habitants ont du mal à comprendre. "Vous savez, nous avons eu les inondations et tous ces problèmes, explique Jan Dening, habitante de Menindee. On venait juste de commencer à nettoyer. Et cela arrive. C’est comme si nous marchions maintenant au milieu d’un chaos asséché avec cette odeur de putréfaction."