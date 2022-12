En attendant Noël, notre sélection d’albums jeunesse

Mouth est un drôle de petit mammouth. Il n’a pas de poil, sa peau est aussi lisse que le dos du cachalot. Contrairement à toute sa famille qui a des poils laineux partout, partout ! Ce n’est pas pratique d’être sans un poil sur le caillou, car dans le Grand Nord, il fait très froid ! Mouth passe tous les hivers à grelotter. Mais ce n’est pas tout, les autres mammouths de son âge son toujours prêt à se moquer de lui. Ils lui crient des moqueries du genre : " Mouth-la-baleine, t’as oublié ta petite laine ? ". Dans ces moments-là, Mouth se réfugie dans la fourrure de son papa, qui le rassure et lui dit : " ne t’inquiète pas, un jour tu verras, ton poil poussera. " Malgré des inspections journalières, aucun poil ne pousse… Il est temps de trouver une solution ; malheureusement rien ne fonctionne ! Mouth est désespéré, il ne sait plus quoi faire… Oh, étrange, depuis quelque temps, Mouth n’a plus tellement froid. La neige se fait rare et le soleil grille toute la plaine. Et les mammouths ont chaud, tellement chaud, sauf Mouth qui vit sa meilleure vie…