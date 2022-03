"En attendant la deuxième vague" : le personnel soignant au temps du Covid au centre de ce documentaire

Durant de long mois, lui et son équipe ont vécu le quotidien des équipes de l'unité COVID du CHU de Liège. En suivant l'évolution de deux patients en particulier, ce film nous offre une radioscopie d'un hôpital et de son personnel qui travaille quotidiennement dans un contexte de crise sanitaire et financière sans précédent. On y suit leur lutte acharnée pour la survie des patients, les journées intenses, la fatigue, le contact avec les familles, les mauvaises nouvelles à annoncer par téléphone, décrocher et entendre un proche pleurer la mort d’un parent et avoir envie de pleurer avec lui … On y sent la crainte aussi qu’une autre vague de l’épidémie ne les submerge !

" Derrière le nombre de morts, d’hospitalisés, de contaminés, il y a des histoires de vie qu’ils ont portées, parfois longtemps, sur leurs épaules. On se devait de donner une écoute à tout ça " dit le réalisateur. Cela donne un film à la fois fort en émotion et pudique, un film juste et qui dépeint, avec beaucoup de sensibilité, le quotidien et les difficultés de femmes et d'hommes au combat.

Production: Dérives en coproduction avec Frakas Productions / la RTBF (Télévision / Wallonie Image Production (WIP) et Belga Productions