Comédie dramatique adaptée du roman éponyme d’Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles retrace le destin tragique d’un couple – et d’une famille – hors du commun. La pièce de Victoire Berger-Perrin ouvre une fenêtre sur le bonheur. Dans un éclat de rire, le public voyage de la folle douceur d’une rencontre amoureuse aux vertiges de la démence. Représentations jusqu’au 9 septembre au Théâtre le Public à Bruxelles.

Imaginez un couple qui ne vit que pour goûter au bonheur de chaque instant. Ils se sont rencontrés dans une réunion mondaine au milieu d’une faune pompeuse, se sont imaginés des vies improbables avant d’échanger leurs vœux dans une chapelle déserte.

Dans cette famille rocambolesque, le bonheur semble inaltérable. Imaginez un foyer où le courrier n’est jamais ouvert et où l’esprit de fête règne en maître. Pour fuir la morosité du quotidien, elle lui impose un nouveau prénom tous les deux jours, un château en Espagne et un oiseau rare qui fera office de dame de compagnie (Mademoiselle Superfétatoire). Lui, fou d’amour, s’exécute. Il refuse de quitter la maison et pose sur le papier le récit de leurs mille et une vies. Sur scène comme à l’écran, leur fils complète le trio familial et fait office de narrateur. Il raconte avec l’innocence d’un enfant la folle rencontre de ses parents, l’univers dans lequel il évolue et le drame qui est en jeu.

Paru en 2016, le roman d’Olivier Bourdeaut a rapidement connu un succès d’édition, avant d’être adapté en bandes dessinées, au théâtre et plus récemment au cinéma dans un film Régis Roinsard avec Romain Duris et Virginie Efira.