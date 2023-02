En Asie centrale, la peur d'un grand séisme

A Almaty, deux millions d'habitants vivent sur 27 failles tectoniques. Et le séisme dévastateur en Turquie et en Syrie a réveillé leur peur de voir un jour la plus grande agglomération du Kazakhstan s'effondrer.

"Nous sommes aussi en danger", s'inquiète Klara Imangalieva, quadragénaire habitant cette ville dominée par les majestueuses montagnes du Tian Shan. "Je recherche un nouveau logement pour déménager dans une maison de plain-pied et avoir au moins une chance de survivre en cas de séisme", dit cette femme qui vit au neuvième étage d'un immeuble du centre-ville.