En Argentine, à Buenos Aires, la cocaïne frelatée a tué

La police a mené une opération et perquisitionné plusieurs maisons de la localité de Loma Hermosa. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et de la drogue frelatée a été saisie et analysée. Selon le ministre de la sécurité publique, Sergio Berni, les autorités sont en train "d'essayer de localiser la substance toxique pour la retirer de la circulation".

Il ajoute: "Quand ont dit mauvaise cocaïne, on ne parle pas ici de cocaïne pourrie ou périmée", mais coupée avec une substance toxique. "Chaque dealer qui achète de la cocaïne la coupe. Certains le font avec des substances non toxiques, comme l'amidon. D'autres y mettent des hallucinogènes et s'il n'y a aucun contrôle, ce genre de choses arrive. Ceux qui ont acheté de la drogue dans les dernières 24 heures doivent la jeter".

A la radio, le procureur de San Martin, en charge du dossier, Marcelo Lapargo a déclaré: "Notre inquiétude aujourd'hui est de pouvoir communiquer, de manière à ce que ceux qui sont en possession de ce poison sachent qu'ils ne leur faut pas consommer".