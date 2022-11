"En Ardenne, nous avons tous les ingrédients recherchés dans les nouvelles tendances touristiques"

L’Ardenne, la nouvelle destination touristique tendance ?

Selon Statbel, les voyages des Belges y sont 23% plus nombreux que par rapport à l’avant-covid. L’office belge de statistique a réalisé cette étude sur les mois d'avril à juin dernier et a comparé ces résultats à ceux observés de 2016 à 2019 aux mêmes périodes.

Selon Laurent Daems, directeur de la maison du tourisme du pays de Bouillon en Ardenne, l’Ardenne tire son épingle du jeu : "On a tous les ingrédients qui sont recherchés dans les nouvelles tendances touristiques : on a un patrimoine naturel qui est exceptionnel et qui offre toute une série de possibilités que ce soit en randonnée pédestre mais aussi en vélo aussi qui se développe très fort. C’est vraiment ce capital naturel qui nous permet de tirer notre épingle du jeu par rapport à d’autres destinations."

Depuis les confinements successifs, le staycation, soit les vacances près de chez soi est une des grandes tendances de voyage. "Il y a une partie de la clientèle qui a gardé ses habitudes acquises durant la crise sanitaire et qui garde cette volonté de voyager plus près de chez elle et de redécouvrir sa région et son patrimoine", explique le directeur de la maison du tourisme.

Des vacances d’automnes allongées

Avec le nouveau calendrier scolaire mis en place depuis cette année, les vacances d’automne sont plus longues que d’habitude. Elles passent ainsi de 1 à 2 semaines, ce qui fait les affaires de certains commerçants et notamment de l’HoReCa. À Rochehaut (Bouillon), Michel Boreux nous le confirme, le succès est au rendez-vous. "On a énormément de demandes en ce moment et c’est une très bonne chose. On ne peut tirer que du bon, on a une bonne fréquentation. La Toussaint fait partie de ces périodes de l’année où l’on observe un excellent taux de fréquentation comme à Pâques ou lors de la fête nationale, par exemple. Sur Bouillon, mes confrères observent aussi le même engouement", nous explique le restaurateur.

"Des réservations en dernière minute"

Même son de cloche à La Roche-en-Ardenne où la société de conciergerie "Ardn-bnb" fonctionne à plein régime. Avec une trentaine d’hébergements haut de gamme, les propriétaires croulent sous les réservations. "On est relativement satisfaits, nous avons des taux d’occupation comparables à ceux de l’année dernière. Beaucoup de personnes réservent en dernière minute, vraiment. Les clients semblent reporter leurs envies de voyage au tout dernier moment. Cela dépend beaucoup de la météo aussi, mais nous avons eu beaucoup de chance avec ce temps. On a beaucoup de touristes flamands et hollandais en ce moment", assurent Victor Larue et Emilie Lefebvre qui devraient proposer une vingtaine d’hébergements en plus d’ici la fin de l’année.

"On croise les doigts pour la deuxième semaine"

D’autres établissements connaissent, par contre, un démarrage un peu difficile. C’est notamment le cas des salles obscures. André Cadet, le gérant des cinémas Patria et Nos Loisirs à Virton et Saint-Mard espère une meilleure fréquentation cette semaine. "Ces derniers jours, je dois avouer que la fréquentation était un peu plus faible. On tournait aux alentours de 40% au niveau du taux d’occupation, mais je reste confiant pour les prochains jours. Depuis dimanche, on observe un regain et je pense que cette deuxième semaine de vacances nous sera favorable", ajoute André Cadet.