En archives, le Bruxelles des candidats à la présidentielle française

Marine Le Pen et le Vlaams Belang

La candidate du Rassemblement national est régulièrement venue à Bruxelles dans le cadre de son mandat de députée européenne mais aussi pour soutenir son parti frère à l’extrême-droite de l’échiquier politique belge, le Vlaams Belang. Mais l’accueil n’a pas toujours été joyeux pour l’ancienne présidente de son mouvement.

En avril 2014, Marine Le Pen doit participer à une réunion préélectorale du Vlaams Belang au théâtre du Vaudeville, galeries Saint-Hubert. Une participation d’abord en chair et en os avant de finalement se transformer en l’envoi d’un message vidéo. Le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur, interdit le meeting pour des raisons de sécurité : des contre-manifestations sont annoncées devant le théâtre. Le Vlaams Belang introduit un recours un Conseil d’Etat et gagne. Mais le Vaudeville décide de ne plus accueillir le parti et ses militants qui se retrouveront finalement à La Chaloupe d’Or.