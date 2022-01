En Arabie saoudite, un "hôtel" de luxe pour chameaux

Selon Mohammed Al-Harbi, responsable média du festival, l'hôtel a été installé "pour protéger et prendre soin des chameaux mais aussi pour alléger le fardeau pesant sur leurs propriétaires". L'établissement a aussi été une aubaine pour les organisateurs, les séjours et soins prodigués ayant rapporté plus de 1,4 million d'euros en un mois de festival.

Appelés les "bateaux du désert", les "chameaux d'Arabie", en réalité des dromadaires à une bosse, ont été longtemps utilisés pour se déplacer dans les grandes étendues désertiques de la Péninsule arabique, devenant un symbole traditionnel du Golfe.

L'élevage de chameaux est aussi une industrie de plusieurs millions de dollars dans la région, des événements similaires, des concours de beauté aux courses de chameaux, étant organisés tout au long de l'année.