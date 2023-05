En appelant le 112, les habitants francophones de Glons et Roclenge-sur-Geer sont envoyés dans un hôpital… en Flandre

Le cas de Séverine est loin d’être isolé. En mars 2020, Véronique Mélard appelle le 112 pour son mari qui a fait un AVC. Il est, lui aussi, transporté vers l’hôpital de Tongres.

"J’ai demandé si on pouvait le transférer en Wallonie. On m’a dit qu’on ne pouvait pas faire le transfert tant qu’il n’était pas stabilisé. Puis le 13 mars, on est tombé dans le confinement. Je ne pouvais plus le voir. Je sentais bien que son moral descendait de jour en jour, au point que je demande si un psychologue pouvait le voir. Le psychologue ne parlait pas français. La communication n’était pas possible. Pour la logopédie, pareil. Il n’y avait pas de logopèdes qui parlaient français."

Pour alerter sur cette situation, le docteur Lesire a envoyé une lettre à L’Ordre des Médecins de Liège et à la Commission Médicale Provinciale. Elle a été approuvée par huit autres médecins de la région.

"Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé physique des patients ? Certainement. Nous avons eu un patient qui s’était cassé la hanche. Il est resté comme ça, avec sa facture de hanche non traitée, pendant plusieurs semaines à Tongres ", rapporte Dr Jean-Pierre Lesire, médecin à Glons depuis 33 ans. Deux semaines auparavant, un de ses patients a encore été confronté à un problème similaire.