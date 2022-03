"En apparence"... un mari machiavélique

Le public connaît bien Samuel Le Bian en tant qu'acteur mais aussi en tant que réalisateur et auteur. Dans "En apparence", il incarne un méchant, un mari trompé, prêt à tout. Il excelle dans un rôle assez inhabituel chez lui, celui d'un pervers qui attend patiemment son heure pour se venger.

On le connaît mieux dans des rôles plus charismatiques comme dans la série "Alex Hugo" où il interprète un ancien flic marseillais surnommé "la tendresse" qui quitte la ville et ses violences pour aller vivre dans la montagne et occuper un poste de proximité dans la police rural.

Dans le film "T'en fais pas, je suis là", il incarne Jonathan Rivière, un père absent à qui, suite à la rupture d'anévrisme de la maman, on confie son petit garçon autiste. Après un début difficile, petit à petit, le père et le fils s'apprivoisent et deviennent inséparables. L'histoire est inspirée de sa vraie vie: l'acteur a, en effet, une fille autiste. Dans une interview pour Sudinfo, il a confié :"Je voulais raconter le parcours d’un homme qui essaie de fuir son problème et qui va peu à peu s’engager et changer".

Loin des caméras, l'acteur n'hésite jamais à militer pour de bonnes causes et à s'investir dans différentes actions. Récemment, la semaine dernière, Samuel a fait une brève apparition en Côte d'Ivoire pour soutenir la fondation "Children for Africa "aux côtés d'MC Solaar notamment.

" En apparence " à voir le vendredi 25 mars à 20h50 sur La Une.