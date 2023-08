En août, on récolte les courgettes et on sème de la mâche au potager

En août, les récoltes vont bon train au potager. Aubergines, betteraves, concombres, fenouils … et courgettes se ramassent à la pelle. On sème et on repique aussi les épinards, les radis, les navets d’automne et les mâches. On vous dit tout ou presque sur la récolte des courgettes et les semis de la salade de blé.