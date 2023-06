En Angleterre, un logement sur six est confronté aux risques d'inondation.

D'après les estimations des chercheurs, les propriétés résidentielles en Angleterre qui présentent un risque d'inondation se vendent avec une décote de 8,14% par rapport aux propriétés non inondables. Pour les propriétés les plus exposées, ce taux pourrait même grimper jusqu'à 32,2%, estime l'étude.

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs se sont appuyés sur plusieurs sources. Ils ont notamment passé au crible 4,8 millions d’annonces et 3,2 millions de transactions conclues entre 2006 et 2022, collectées sur le site d'annonces immobilières Rightmove (premier du Royaume-Uni).

Mais l'étude ne se cantonne pas à la cote des biens immobiliers. À partir de données issues du Centre for Ecology & Hydrology et en se calquant sur une méthode proche de celle utilisée par les compagnies d'assurance, elle évalue également le risque d’inondation provenant de sources fluviales, pluviales et maritimes. Et d'après les résultats obtenus par les auteurs des travaux, le risque d'inondation moyen des propriétés vendues en Angleterre entre 2006 et 2021 est estimé à 8%, soit un taux similaire à celui des biens invendus (8,63%).