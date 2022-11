En Angleterre, un jeune de 11 ans obtient un score de QI plus élevé qu’Albert Einstein et Stephen Hawking

Un jeune britannique d’à peine 11 ans a explosé les records de QI avec un score de 162, soit le QI maximum pour les moins de 18 ans.

Avec un score pareil, il bat deux des plus grands génies du siècle passé : Albert Einstein et Stephen Hawking. Si l’on connaît le score de Stephen Hawking (160), Einstein n’avait pas passé de test de QI mais des experts l’estiment à environ 160 également.

Yusuf Shah, jeune étudiant de Leeds (nord de l’Angleterre) souhaiterait étudier plus tard les mathématiques à Cambridge ou Oxford.

Il a déjà reçu une invitation à rejoindre Mensa, le club des gens les plus intelligents de la planète. "J’ai toujours voulu savoir si je faisais partie des deux premiers pour cent des personnes qui réussissent le test. C’est un sentiment spécial d’avoir un certificat à mon nom", a-t-il déclaré.

Sa famille est ravie de la situation, sa mère Sana a d’ailleurs déclaré au Metro anglais : "J’étais si fière. Il est la première personne de la famille à passer le test Mensa. En fait, j’étais aussi un peu inquiète. Il est toujours allé dans une salle remplie d’enfants pour passer des tests. Nous pensions qu’il pourrait être intimidé par les adultes du centre. Mais il s’en est sorti brillamment. Je lui dis toujours : ‘Ton père est toujours plus intelligent que toi. Même si tu as du talent, tu dois être le plus grand travailleur’".

Son petit frère, âgé de 8 ans, attend avec impatience de passer le test à son tour. Y aurait-il deux génies dans la famille ?