En Angleterre, restaurer les tourbières, puits de CO2.

Les tourbières sont des écosystèmes humides formés de matières organiques riches en carbone et partiellement décomposées. Elles couvrent environ 3% de la surface de la terre et constituent le plus grand réservoir naturel de carbone. Elles contribuent également à minimiser les risques d'inondations, à purifier les eaux souterraines et à préserver la qualité de l'air.

Mais lorsque les sites se détériorent, généralement après avoir été exploités, pour l'élevage notamment, elles deviennent une source de carbone, responsable de jusqu'à 10% des émissions annuelles mondiales selon l'association spécialisée International Peatland Society.

A Bewcastle, une entreprise a pour la première fois reçu des fonds publics pour restaurer une tourbière privée : une subvention de 813.000 livres (913.000 euros). Ridge Carbon Capture (RCC) travaille également sur une dizaine de projets similaires dans le pays. "La restauration des tourbières est incroyablement coûteuse et il faut donc trouver un moyen de la rendre économiquement viable", relève Betsy Glasgow-Vasey, 28 ans, l'une des responsables de la société.