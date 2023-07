En Angleterre, les restes d’une abbaye médiévale découverts sous une piscine

Les travaux de construction d’une nouvelle piscine ont été retardés, et vont probablement devoir être modifiés. Il n’est pas rare que des trouvailles de la sorte soient faites sur des chantiers, c’est même l’une des principales raisons des découvertes archéologiques à travers le monde. Et souvent, non sans controverses, les sites sont rendus aux pelleteuses et autres grues qui terminent l’érection des nouveaux bâtiments qui étaient prévus, sans modification de plans. On se souvient, chez nous, de l’affaire des vestiges de la muraille de Mons trouvés sur le chantier de la nouvelle gare, et qui n’ont pas été conservés.

A Kenilworth, les autorités et l’entreprise chargée de la reconstruction de la piscine semblent plus désireuses de s’adapter à la découverte et de revoir leurs plans initiaux.