En Angleterre, le "tombeau du roi Arthur" est fouillé pour la première fois

Les légendes locales disent que monument néolithique marque l’endroit où le roi mythologique, souverain de Camelot et ami de Merlin l’enchanteur, aurait vaincu un géant, armé de son épée Excalibur. Depuis que le site a formellement été identifié comme tombe, des spéculations en font même le potentiel lieu d’inhumation du souverain en personne. Rappelons cependant que l’existence historique du roi Arthur n’a jamais été avérée.

Quoi qu’il en soit, le site est bel et bien ancien. Composé de neuf pierres placées à la verticale, surplombé d’une pierre horizontale brisée en deux (peut-être par la chute d'un géant ? Qui sait...) de plus de 25 tonnes, le monument ressemble en effet à une gigantesque table. À l’origine, l’ensemble se situait sous un tumulus, et formait une chambre funéraire. Sa superficie totale ainsi que sa forme originelle sont toujours inconnues, mais on pense qu’il aurait pu dépasser les 25 m de long.