En Angleterre, l'empreinte carbone au menu pour "créer une discussion"

"Trois kilos pour un burger, j'hallucine !" Enyioma Anomelechi ne parle pas d'un repas gargantuesque mais de son empreinte carbone, dont il apprend l'ampleur en parcourant le menu d'un restaurant de Bristol qui a décidé d'informer ses clients sur l'impact environnemental de ses plats. Attablé avec son groupe d'amis en terrasse, M. Anomelechi, 37 ans, sirote sa bière au soleil en regardant les choix qui s'offrent à lui.

Comptez 16 grammes d'équivalent carbone pour les pakoras aux carottes et betteraves sauce yaourt, 675 grammes les aubergines sauce miso et harissa, avec taboulé et tartines de zaatar... "Manger un burger produit au Royaume-Uni peut générer jusqu'à 3,050 kilogrammes d'équivalent carbone", écrit The Canteen sur son menu, "soit 10 fois plus que son équivalent végétal".

Une différence "énorme", reconnaît Enyioma Anomelechi. "Mais quand je vais au restaurant je veux profiter, je ne veux pas connaître les calories, je ne veux pas connaître l'empreinte carbone."

"Par contre si je pouvais avoir ces informations au supermarché, je serais plus enclin à changer."

"Cela ne va pas forcément modifier ce qu'on commande", renchérit son amie Sally Wright, 32 ans. "Mais ça crée une discussion au moment de commander, qui peut-être influencera la façon dont on fera nos courses à l'avenir."