En Amérique du Nord, la cohabitation avec les bernaches du Canada pose question.

Les scientifiques ont remarqué que, si les bernaches ont pris la fuite, elles sont rapidement revenues dans le parc où elles ont élu domicile. Pire encore, elles y sont retournées deux fois plus vite les jours où les chercheurs tentaient de les déloger qu’à l’accoutumée. "Le harcèlement a entraîné des changements de comportement à court terme [...] qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de gestion consistant à amener les individus à quitter la zone ou à éviter un endroit précis pendant plus de 48 heures", ont-ils conclu dans une étude récemment parue dans The Wildlife Society.

Selon Ryan J. Askren, la meilleure façon de limiter les conflits avec les bernaches du Canada est de modifier l’aménagement des parcs et autres espaces verts afin de les rendre moins propices à leur installation. Les municipalités pourraient par exemple planter des herbes hautes ou des arbustes le long des rives pour que les oiseaux aient plus de mal à se déplacer entre l'eau et les pelouses, où elles aiment se réunir. Toutefois, le spécialiste soutient que les bernaches méritent notre admiration pour l’adaptation remarquable dont elles ont fait preuve en survivant dans des zones dominées par les humains.