En Amazonie, la lutte des "guerriers de la forêt" pour la Vallée du Javari

Dans le territoire indigène de la Vallée du Javari, pêcheurs illégaux, braconniers, bûcherons et narcos continuent les pillages et trafics en tout genre dans ces confins amazoniens du nord-ouest du Brésil.

Un an après le double meurtre sur place du défenseur de la cause indigène Bruno Pereira et du journaliste britannique Dom Phillips, quelque chose est pourtant en train de bouger du côté des indigènes face à ces invasions qui se poursuivent : une nouvelle génération d'activistes, "héritiers" de Bruno Pereira, a pris le relais pour défendre la réserve.