En Amazonie équatorienne, des guerriers indigènes disent non au pétrole

L'activité pétrolière "affecte leur mode de vie et met leur vie en danger", a déclaré à Bameno Pedro Bermeo, avocat et porte-parole de "Yasunidos", un groupe environnemental à l'origine de la requête pour la tenue du référendum sur l'ITT.

"Il y a un risque sérieux d'ethnocide, d'extermination totale de ces communautés."

Dans la réserve en théorie protégée de Yasuni, 2000 espèces d'arbres, 610 espèces d'oiseaux, 204 de mammifères, 150 d'amphibiens, 121 de reptiles et 100.000 espèces d'arthropodes ont été identifiées, selon l'université privée San Francisco de Quito.

Moi Guiquita, un autre jeune Wao, soutient que "chaque fois", l'entrée des compagnies pétrolières à Yasuni, où d'autres gisements que l'ITT sont actuellement exploités, a été "plus brusque". "Il y a 60 ans, ils étaient beaucoup plus loin mais ils se rapprochent de plus en plus" de Bameno. Face à l'avancée de l'activité pétrolière et de l'extractivisme, "nous n'avons plus nulle part où aller", s'alarme le jeune homme.