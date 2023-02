En Alsace, un village autonome en énergie se rit de la hausse des factures.

Les calculs sont vite faits : "Avec les prix d'aujourd'hui, on économise 43.000 euros par an d'électricité, et la vente nous rapporte environ 60.000 euros, même si on a aussi des charges d'entretien", explique Julien Rodrigues, secrétaire général de la mairie. "Nous n'avons pas encore ouvert aux particuliers. Pour l'instant, cela ne couvre que les besoins communaux", souligne M. Renaudet.

Pour l'heure, malgré une production annuelle d'environ 900 mégawatts/heure grâce à ses installations solaires et hydroélectriques, seuls 7% des besoins totaux du village seraient couverts si l'on prend en compte les ménages et les entreprises. Il faudrait deux éoliennes ou une surface équivalente à sept terrains de foot de panneaux photovoltaïques pour couvrir aussi tous les habitants. Autant de pistes de réflexion.

Le village accueille en tout cas de plus en plus d'élus d'autres communes, venus de toute la France ou même d'Allemagne pour prendre conseil et voir comment s'en inspirer. "Evidemment, tout le monde ne peut pas faire une centrale hydroélectrique mais le photovoltaïque est ouvert à toutes les régions de France, l'éolien également. Les solutions sont multiples", souligne Michel Renaudet.