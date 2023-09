En Alsace, "la capitale de la choucroute" craint pour ses choux

"Toute l’année on manque de pluie", déplore M. Bick, alors que ses employés déterrent les choux à l’aide d’une récolteuse qui les charge dans une benne via un tapis élévateur. Cette année, "sur deux mois, on n’a pas eu d’eau", en mai et juin, au moment où le végétal en avait le plus besoin pour sa croissance. "On a donc été obligés d’irriguer. Aujourd’hui, on est à cinq tours d’eau sur chaque parcelle", témoigne le cultivateur de 54 ans.

"Il y a 20 ans, on faisait peut-être un tour d’eau par an pour favoriser notre rendement, mais aujourd’hui, on n’arrive plus à faire du chou à choucroute sans irrigation."

Or arroser coûte cher.