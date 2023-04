En Allemagne, une résidence étudiante écologique et entièrement autogérée sort de terre

L’idée de créer une résidence étudiante associative remonte à 2014. Elle est portée par un groupe de jeunes militants qui souhaitaient redonner vie à une résidence "autogérée et écologique" dans les années 70, "vivre à un prix abordable et de manière autonome, tout en faisant l’expérience de la démocratie et en encourageant les échanges culturels et sociaux dans un contexte éducatif".

L’un des principaux objectifs des membres de l’association était également de proposer des logements étudiants moins chers. Les appartements du Collegium Academicum proposent en effet un loyer d’environ 350 euros (contre 500 euros dans la plupart des autres résidences étudiantes de la ville).