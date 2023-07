En Allemagne, ressusciter les marais pour combattre le réchauffement.

Le Bavarois Lorenz Kratzer a opté il y a vingt ans pour une solution intermédiaire, l'élevage extensif sur marais bas. Par une chaude journée d'été à Freising, dans le sud de l'Allemagne, une vingtaine de vaches limousines cherchent l'ombre des arbres et buissons qui poussent sur ses terres marécageuses utilisées comme pâturage.

Comme les sols s’assèchent sous l'effet du changement climatique, ce "serait une très bonne chose (...) de 'renaturer' les marais, de les inonder de nouveau", dit cet homme de 64 ans. "La création de pâturages en fait partie. On voit bien que l'herbe pousse mieux", ajoute-t-il. L'éleveur vend sa viande bio en circuit court et démontre qu'allier agriculture et protection des marais est aussi possible.

Retour à Malchin : face au marais reconstitué s'étend un champ où paît un troupeau de vaches sur un sol sec, troué de petites tranchées. "On ne le voit pas mais du carbone s'échappe du sol", soupire Meline Brendel, qui dit rêver "d'un monde idéal" où "plus aucun marais ne sera asséché".