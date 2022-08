En Allemagne, la laborieuse réouverture des centrales à charbon

En Allemagne, la crise du gaz russe a contraint le gouvernement à faire le choix d’un recours accru au charbon avant l’hiver. Mais des obstacles freinent le rallumage des centrales.

Depuis plus d’un an, plus aucune fumée ne sort de la cheminée de l’usine de Moorburg, un quartier excentré de la ville de Hambourg (nord). Cette centrale thermique a été précocement fermée à l’été 2021 en échange de subventions publiques destinées à réduire le charbon dans le mix énergétique allemand.

Lorsque le gouvernement a décidé de relancer certaines centrales pour compenser la baisse des livraisons de gaz russe, les regards se sont tournés vers les turbines de Moorburg.

Mais l’entreprise Vattenfall, son propriétaire suédois, a affirmé qu'"il n’est pas envisageable que la centrale rouvre."