En Allemagne, des supermarchés tentent de sensibiliser les consommateurs au coût réel des denrées alimentaires

Cette année, le "jour du dépassement mondial", tombe ce 2 août. Cela signifie que nous avons déjà épuisé l’ensemble des réserves de la planète pour l’année en cours. Et chaque année, le constat est de plus en plus alarmant.

Dans ce contexte, certains commerces tentent de sensibiliser au "coût réel" de leurs produits. C’est le cas d’une chaîne de supermarchés allemande qui inclut au ticket de caisse les coûts environnementaux liés à la production. Et cela fait grimper la facture.

A Berlin, à la caisse d’un supermarché, les clients sont partagés sur cette hausse des prix soudaine. Si certains priorisent avant tout leurs économies, d’autres estiment que c’est une bonne chose d’attirer l’attention des gens sur ce qui se cache derrière les prix des produits qu’ils achètent.

Au total, l’action de ce magasin discount touche neuf produits de consommation courante. Le but est de donner un aperçu du coût réel de leur production, qui ne se reflète pas ou peu habituellement dans le prix de vente. Sont également intégrés : les effets sur les sols, l’eau, le climat ou la santé.