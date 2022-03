En Allemagne, des réfugiés ukrainiens officient comme commissaires d’exposition

Le nouveau programme de la fondation culturelle Ernst von Siemens n’est pas sans rappeler le projet "Multaka". Il offre la possibilité à des demandeurs d’asile syriens et irakiens de suivre une formation de guide pour proposer des visites guidées dans leur langue maternelle dans plusieurs musées allemands. "En s’adressant aux visiteurs dans un langage clair et simple destiné à tous les groupes d’âge et en utilisant la communication entre pairs, le projet 'Multaka' espère faciliter l’accès des réfugiés aux musées, les aider à trouver des points de connexion sociaux et culturels et à augmenter leur participation à la sphère publique", peut-on lire sur le site officiel du projet.

Inspirés par ce concept, les musées d’Oxford se sont associés à des associations d’aide aux réfugiés pour lancer leur propre version de cette initiative en novembre dernier. Plus de 200 réfugiés et demandeurs d’asile recevront une formation de guides touristiques dans plusieurs institutions culturelles de la ville britannique durant les cinq prochaines années.