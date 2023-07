En Allemagne, des "nez" électroniques pour lutter contre les feux de forêt.

Au centre de lutte contre les incendies de forêt à Wünsdorf, au sud de Berlin, Raimund Engel épluche les images envoyées par les caméras. S'il repère un danger, il donne immédiatement l'alerte. Avec 521 incendies de forêts en 2022, Le Brandebourg est le Land allemand le plus touché par le fléau.

"En raison du changement climatique", les conditions météorologiques sont "tout à fait comparables à certaines régions du bassin méditerranéen", affirme-t-il, avec des "périodes de sécheresse et des températures qui approchent parfois les 40 degrés".

Globalement, le dépistage précoce est pour lui l'une des clés dans le combat contre les sinistres. "Plus vite nous détectons l'incendie, plus vite les pompiers peuvent être sur place", dit-il, et éviter qu'il ne se transforme en brasier.