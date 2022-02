En Afrique, plus de 200 sites patrimoniaux menacés de disparition à cause du réchauffement climatique

L’étude, dirigée par le Dr. Nicholas Simpson de l’Université du Cap et parue dans le journal Nature, a ainsi analysé durant un an la position géographique de 284 sites patrimoniaux sur les côtes du continent africain. Les scientifiques ont modélisé chacun des scénarios possibles des conséquences du réchauffement, et les ont appliqués à l’exposition de tous les sites côtiers. Et les résultats sont inquiétants.

Ainsi, 56 sites (soit 20% de la totalité des sites étudiés) sont menacés par un événement extrême de montée du niveau de la mer, qui se produit une fois par siècle, mais devrait être encore plus grave que les siècles précédents. D’ici à 2050, les ruines romaines de Tipasa, en Algérie, ou les sites archéologiques égyptiens du nord du Sinaï pourraient être irrémédiablement touchés.