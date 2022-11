En Afrique, le potentiel des énergies renouvelables

De vastes parcs solaires photovoltaïques ont poussé dans plusieurs pays (Afrique du Sud, Sénégal, Kenya, Egypte, Maroc, Rwanda…). Avec un ensoleillement de plus de 320 jours par an sur la majeure partie du continent, les conditions météorologiques sont idéales. "Les coûts de production de l'énergie solaire ont fortement baissé, c'est désormais un choix qui a du sens économiquement, constate Chris Yelland, expert sud-africain des questions énergétiques. Mais la couverture du réseau électrique est encore très limitée dans de nombreux pays africains. Une alternative est de mettre en place des micro-réseaux, pas forcément raccordés entre eux, et des systèmes autonomes off-grid".

Il existe également des projets de grandes installations hydroélectriques : le Grand Inga en République Démocratique du Congo qui, s’il voit le jour, serait le plus grand barrage hydroélectrique au monde, ou le barrage de la Renaissance en Ethiopie, dont la première des 13 turbines a été mise en service en février. Et des ressources éoliennes et géothermiques se trouvent aussi en Afrique.