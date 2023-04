En Afrique du Sud, un millionnaire cherche un remplaçant pour sauver les rhinocéros.

Il y a laissé sa fortune : après 30 ans de lutte contre le braconnage, le défenseur sud-africain des rhinocéros, John Hume, jette l'éponge et met aux enchères cette semaine le plus grand élevage au monde de l'espèce en danger.

"Il ne me reste plus rien, à part 2000 rhinos et 8000 hectares de terrain" qui cherchent repreneur, lance en riant l'éleveur blanc de 81 ans, lunettes de vue et chemise à carreaux.