En Afghanistan, Marwa défie seule les talibans : "Je voulais montrer le pouvoir d'une fille afghane"

Seule avec sa pancarte réclamant le droit des femmes à l'éducation en Afghanistan, Marwa, 18 ans, a défié, dimanche, les talibans armés déployés à Kaboul.

"Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie si fière, forte et puissante, parce que je me dressais contre eux et que je réclamais un droit que Dieu nous a donné", a déclaré à l'AFP Marwa, refusant de donner son nom de famille.

Mardi dernier, le gouvernement taliban a interdit l'enseignement universitaire aux femmes, suscitant l'indignation de la communauté internationale. Certains groupes de femmes ont organisé des manifestations sporadiques contre cette interdiction, que les autorités ont rapidement dispersées, mais Marwa a choisi de manifester seule.

Dimanche, elle s'est rendue devant l'université de Kaboul, l'établissement le plus grand et le plus prestigieux du pays.

Pendant une dizaine de minutes, Marwa, filmée par sa sœur depuis une voiture, s'est tenue courageusement devant les gardes talibans déployés aux portes de l'établissement. Silencieuse, elle a brandi une pancarte sur laquelle était inscrit "Iqra", qui signifie "Lire" en arabe, peut-on voir sur la vidéo obtenue par l'AFP.