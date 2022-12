En Afghanistan, les femmes n’ont plus accès aux parcs d’attractions

A Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, les parcs d’attractions et les jardins publics sont désormais interdits aux femmes sur ordre des Talibans.

Depuis que le groupe armé islamiste a repris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an, les femmes ne peuvent plus voyager seules, elles doivent porter le voile intégral et les filles n’ont plus accès à l’école secondaire.

Après l’école et le travail, cette nouvelle interdiction prive les femmes afghanes de l’un des derniers espaces de liberté dont elles bénéficiaient encore dans l’espace public.