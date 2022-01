En achetant Activision Blizzard, Microsoft se place sous les projecteurs… des autorités de la concurrence

Mais contrairement aux numéros 1 et 2 de la publicité en ligne (Google et Facebook) ou au leader du commerce en ligne (Amazon), même avec Activision Blizzard, Microsoft Gaming ne serait "que" le troisième plus grand acteur des jeux vidéo, derrière le Chinois Tencent et le Japonais Sony, en termes de revenus. Et l’Américain a pris du retard dans les jeux sur mobile.

"Il est difficile de parler de comportement monopolistique" de la part de Microsoft, a estimé l’analyste Carolina Milanesi. "Personnellement je pense que la FTC ne va pas y regarder d’aussi près que pour Amazon et MGM parce qu’il ne s’agit pas de contrôle des médias", a-t-elle continué, évoquant l’acquisition par Amazon du mythique studio hollywoodien MGM pour renforcer son service de streaming vidéo.