En 3 ans, Kylian Mbappé pourrait gagner l’équivalent de 12.000 ans de salaire minimum

Le montant précis du salaire et des primes que Kylian Mbappé est parvenu à négocier pour rempiler trois ans au PSG n’est pas encore connu en détail. Dans les premières heures, des estimations très différentes ont circulé, allant de 300 à 600 millions d'euros pour l’ensemble de son package salarial.

Pour l’émission "Déclic", nous nous sommes livrés à un petit calcul sur base des chiffres donnés par Le Parisien. Selon le quotidien français, les conditions négociées seraient les suivantes :

100 millions d'euros de prime à la signature

50 millions d'euros de salaire annuel net (sur trois ans)

100% de ses droits à l’image

Dès lors, si on fait l’addition des primes et salaires et que l’on y ajoute les revenus publicitaires qui pourraient monter, selon Le Soir, à quelque 30 millions d’euros (après impôts) par an, on arrive à la somme de 340 millions d'euros sur trois ans.

Divisons alors ce montant par l’équivalent d’un an de salaire minimum en Belgique (28.523,89 € bruts)… Et l’on aboutit pratiquement au chiffre de 12.000 ! Kylian Mbappé pourrait donc gagner en 3 ans ce qu’un salarié belge, payé au salaire minimum, gagnerait en 12.000 ans. Des chiffres qui donnent le tournis.

Alors, est-ce une insulte au football ? Comment le PSG peut-il se permettre de tels montants ? L’équité et la beauté de la compétition sportive sont-elles menacées ?

Réponse en 7 minutes dans la vidéo ci-dessus.