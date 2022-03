En 2070, 40% des ménages belges pourraient être composés d'une seule personne

Si la Wallonie et la Flandre suivent grosso modo les mêmes tendances, la situation est un peu différente à Bruxelles, où la population est en moyenne plus jeune, où la croissance démographique est un peu plus dynamique et où le nombre de ménages d'une personne -souvent des étudiants ou jeunes actifs- est plutôt stable.

Croissance du nombre de ménages

La Belgique recense actuellement 5,02 millions de ménages et devrait en compter plus de 5,8 millions en 2070. Le Bureau du Plan observe une croissance plus forte du nombre de ménages que de la population belge en général, en raison notamment de cette proportion plus importante de ménages composés d'une seule personne.

D'ici 2070, la population belge est attendue en augmentation d'1,3 million personnes et devrait alors compter 12,9 millions d'âmes.