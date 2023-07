En 2026, Bruxelles vibrera en c(h)oeur avec ‘Various Voices’, un festival des chorales LGBTQIA+

Cette présence dans l’espace public sera aussi l’un des mots d’ordre de l’édition bruxelloise, comme l’explique Marina Belotti, l’une des responsables de Various Voices 2026 : "Nous voulons faire de cette édition un festival militant. Ce sera bien sûr l’occasion de nous réunir dans un espace sécurisé et de pouvoir avoir quelques moments de fierté. Mais nous le voulons aussi vraiment ouvert à la ville."

Pour ce faire, l’équipe organisatrice a choisi d’implanter l’évènement en plein cœur de Bruxelles, à Bozar et à Square. "Nous voulons activer des partenariats de manière à vraiment inclure la population, pour pouvoir aussi la mettre à l’honneur", souligne Marina Belotti.

Les festivités seront placées sous le signe d’un slogan : "Let your heart be heard", "laisse ton cœur être entendu." Un message fort et hautement symbolique, diffusé depuis le cœur de l’Union Européenne. Christophe Cordier, également responsable du projet, commente : "L’aspect ‘cœur’ de notre message est très important. Il est d’ailleurs dans notre logo, aux côtés d’un mégaphone. Ce cœur représente un grand moment de fierté, de bonheur et d’affirmation de soi que nous voulons faire rayonner vers le grand public et vers les dirigeants européens."

Car si les revendications de Sing Out Brussels! sont politiques, comme le précise Julie Janssens, également impliquée dans l’organisation, elles viennent surtout du cœur : "Ça touche à qui l’on est, à nos racines, à l’humain. Il y a donc un double, voire triple jeu de mots dans ce titre de festival."