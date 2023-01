En 2025, la Dyle sera remise entièrement à ciel ouvert dans le centre de Wavre

Cachée sous le voûtement, on en oublie sa présence

En quoi vont consister ces travaux ? Il s’agira de démonter l’actuel voûtement du cours d’eau à hauteur du Quai aux Huîtres. "Les travaux consistent précisément à réintroduire la Dyle dans le paysage urbain par le biais d’une déminéralisation et d’une renaturation", a encore indiqué la bourgmestre. Moins de béton, c’est une manière de rendre la ville plus verte, plus agréable, mais surtout de lutter contre les inondations. Cela permet de mieux gérer le cours d’eau. "Réintroduire la Dyle dans le paysage, cela revient à "oublier de l’oublier". Cachée sous le voûtement, on en oublie sa présence", a insisté Anne Masson. Ces travaux devront être finalisés pour la fin 2025, pour respecter les délais demandés par la Région wallonne.