L’algorithme va évoluer en 2023. Il sera plus clément avec les bons produits peu transformés, et plus sévère avec les produits salés, sucrés et très transformés.

Les gagnants de l’affaire ?

Les bonnes huiles colza et olive montent à B au lieu de C ou D. On se pose toujours la question de savoir " pourquoi un produit peu transformé, comme une huile végétale, pleine d‘acides gras essentiels, ne mérite pas un A, mais soit ! ", déplore Carlo.

Les poissons gras non salés améliorent leur score

Les fromages à pâte dure, comme l’emmental, montent à C au lieu de D

Le pain complet monte à A

Et les perdants ?

Les viandes rouges et viandes transformées

Les céréales petit-déjeuner, même diminuées en sucre, seront C ou plus bas

Les produits trop sucrés, trop salés vont baisser de B vers C ou D

Et les frites surgelées ? Carlo est curieux de voir si elles garderont le nutri-score.

Affaire à suivre !