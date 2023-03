En 2023, 327 millions de personnes parlent français dans le monde, dont près de la moitié en Afrique

Les francophones d'Afrique sont particulièrement jeunes : la majorité d'entre eux a entre 15 et 24 ans. Une bonne nouvelle pour la pérennisation du français dans le monde dans les années à venir, d'autant plus que 80% des élèves scolarisés en français sont africains. Si le français reste une langue de communication à l'échelle internationale dans beaucoup de pays issus de la colonisation française et belge, il n'est pas toujours en augmentation. Ainsi, au Rwanda, entre 5 et 10% seulement de la population parle notre langue, barrée par l'anglais, pour des raisons politiques et économiques.

En parallèle, la francophonie stagne en Europe. Entre 2018 et 2022, l'OIF a constaté une augmentation de 1%. Hors des pays dont le français est une langue officielle (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Andorre...), le plus haut taux se trouve au Portugal, avec 25% de francophones. L'OIF pointe le manque de documents francophones produits dans les institutions européennes (entre 3 et 12% en quatre ans). Pire : les effectifs de français langue étrangère (FLE) sont en baisse en Europe (-9,8%) alors qu'ils sont en hausse sur tous les autres continents. Pour beaucoup d'étudiants en Europe, l'anglais ou l'espagnol offrent plus d'opportunités.