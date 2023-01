En 2022, une voiture neuve sur trois était électrifiée

Les voitures électrifiées, c’est-à-dire les hybrides et véhicules avec batterie 100% électriques (BEV, PHEV et HEV), ont continué de gagner des parts de marché en 2022 et représentaient l’an dernier une voiture neuve sur trois, contre une voiture neuve sur quatre en 2021, selon des chiffres communiqués jeudi par l’organisation sectorielle Febiac.

Dans le détail, cela représente 124.372 nouvelles voitures électrifiées, soit 37.619 BEV (100% électriques), 59.281 PHEV (hybrides rechargeables avec une prise) et 27.242 HEV (hybrides auto rechargeables).

"Il est notable que le marché se segmente de plus en plus entre les différents types de propriétaires. Ainsi, 87,1% des voitures BEV immatriculées en 2022 l’ont été par des sociétés ou des indépendants, les particuliers représentent 12,9% des nouveaux propriétaires d’une voiture électrique."

"Même constatation pour les voitures PHEV immatriculées en 2022 : 91,4% des nouvelles immatriculations sont à créditer auprès de sociétés ou d’indépendants, contre 8,6% auprès des particuliers", constate la Febiac.